Ингрид ван Вис: АБР помогает созданию в Азербайджане Центра развития государственно-частного партнерства - ЭКСКЛЮЗИВ

Азиатский банк развития (АБР) совместно с правительством Азербайджана работает над созданием Центра развития государственно-частного партнерства (ГЧП),

Об этом сообщила Report вице-президент АБР по финансам и риск-менеджменту Ингрид ван Вис.

«Мы приветствуем внимание, уделяемое правительством страны ГЧП, и, насколько мне известно, оно разработало концептуальный документ, в котором содержится всеобъемлющее видение и принцип политики по ГЧП. АБР совместно с правительством работает над созданием Центра развития ГЧП, а также поддерживает подготовительные работы по проекту ГЧП и консультации по сделкам», - сказала вице-президент банка.

По ее словам, работа АБР с частным сектором в Азербайджане активизировалась в прошлом году после усилий правительства по обеспечению макроэкономической стабилизации и проведению структурных реформ.

«Мы намерены использовать полученные средства от размещения облигаций, которые планируется выпустить в азербайджанских манатах, для финансирования потребностей компаний частного сектора. Но наша текущая деятельность намного шире, включая продвижение ГЧП, торговое финансирование, агробизнес, туризм, возобновляемые источники энергии.

Как отметила Ингрид ван Вис, у Азиатского банка развития есть Программа содействия торговле (TFP) для поддержки экспортных и импортных операций. «TFP приносит много преимуществ не только банкам и их клиентам, но и экономике страны. Некоторые из местных банков выразили заинтересованность в участии в этой программе, и мы рассматриваем их запросы. Чтобы устранить финансовые пробелы и пробелы в краткосрочном финансировании, АБР стремится поддерживать микро-, малый и средний бизнес (особенно те, которые вовлечены в нециклические сектора, такие как производство и переработка продуктов питания) через приемлемых финансовых посредников, включая небанковские финансовые организации», - сказала она..

АБР был учрежден в 1966 году и имеет 67 членов. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин - Маниле. Азербайджан был принят в члены Азиатского банка развития 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.

С 2003 года банк одобрил выделение Азербайджану кредитов на сумму свыше четырех миллиардов долларов на реализацию более чем 30 проектов в государственном и частном секторах. АБР вложил 2,5 млрд долларов в экономику Азербайджана в 2016-2017 годах.

Сумма технической помощи, предоставленной банком Азербайджану, составляет почти 30 млн долларов.

Илаха Мамедли