В Азербайджане сформируют новые виды и механизмы страхования

В результате реализации Плана мероприятий по развитию страхового сектора, утвержденного распоряжением Кабинета министров от 21 мая 2019 года, планируется формирование новых видов и механизмов страхования.

Об этом сообщил Report начальник управления Палаты надзора за финансовыми рынками (FIMSA) Фирдовси Агаширинов.

"Предусматривается формирование таких видов, как обязательное страхование профессиональной ответственности врачей и профессиональной ответственности страховых агентов, обязательное страхование гражданской ответственности строительной организации в процессе производства строительно-монтажных работ и гражданской ответственности владельцев складов", - сказал Ф.Агаширинов.

По его словам, будут внедрены новые механизмы для развития страхового сектора: "К примеру, это механизмы сельскохозяйственного страхования, совместного страхования, микрострахования, электронной центральной информационной системы страховщиков, гарантии добровольных видов страхования и пр.".

Отметим, что в январе-июне текущего года объем страховых взносов по линии 22 страховых компаний Азербайджана составил 361,337 млн манатов. Это на 8,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сумма выплат страховых компаний за 6 месяцев сократилась на 0,2% и составила 119,102 млн манатов.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых сборов пришлось 33 маната страховых выплат. В соответствующем периоде 2018 года эта цифра составила 30,1 маната.