​В Азербайджане расходы на обслуживание госдолга сокращены на 22%

Расходы на обслуживание госдолга в 2020 году ожидаются в размере 1 828,16 млн манатов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте государственного и сводного бюджетов на 2020 год.

Согласно документу, это на 21,7% меньше прогноза за 2019 год.

В следующем году правительство планирует направить на погашение внешнего госдолга 1 695,012 млн манатов (в том числе 517,886 млн манатов по процентным выплатам), внутреннего долга - 133,148 млн манатов (в том числе 120,151 млн манатов по процентным выплатам).