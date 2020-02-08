В Азербайджане пройдет первый на Кавказе Visa Cashless Forum

Международная платежная компания Visa при поддержке Центрального банка Азербайджана, Центра анализа экономических реформ и коммуникации и Ассоциации банков Азербайджана проведет 12 февраля в Баку Visa Cashless Forum.
Как передает Report, впервые проходящий в Азербайджане и в целом на Кавказе форум посвящен теме "Driving the Future" ("Приближая будущее").
Visa Cashless Forum — одно из флагманских событий компании Visa в регионе СНГ и Юго-Восточной Европы, которое объединяет экспертов в области цифровых платежей, представителей финтеха, торгово-сервисных предприятий, поставщиков платежных услуг и регуляторов. Форум является площадкой для обсуждения современных тенденций, вызовов, возможностей и ключевых направлений развития и роста отрасли безналичных платежей и платежных инноваций.
Впервые форум состоялся в Украине в 2017 году, после чего успешно проводился в Казахстане, Сербии и Беларуси. Visa Cashless Forum 2019, прошедший в Украине, был признан лучшим мероприятием для представителей финансового сектора в 2019 году и удостоен премии PaySpace Awards 2019.
В этом году в центре внимания спикеров и участников Visa Cashless Forum в Баку будут тенденции, формирующие современную платежную экосистему, и их влияние на потребителей и бизнес:
- инновационные платежные решения;
- цифровая трансформация и "smart" страна;
- эмоциональный банкинг и современные потребители;
- будущее банковского сектора: традиционные банки и необанки;
- различные пути развития цифрового банкинга;
- регулирование как катализатор развития безналичных платежей.
Форум пройдет в нескольких интерактивных форматах: панельные дискуссии, дебаты, мотивационные выступления и презентации практических кейсов с участием национальных и международных спикеров, среди которых:
- Алим Гулиев - первый заместитель председателя правления Центрального банка Азербайджана
- Вусал Гасымлы - исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций
- Ниджат Асадли - руководитель Цифрового торгового хаба Азербайджана
- Закир Нуриев - президент Ассоциации банков Азербайджана
- Эльмир Хабибуллаев - заместитель председателя правления Международного банка Азербайджана
- Джалал Оруджов - главный операционный директор PASHA Bank
- Фаиг Гусейнов - председатель правления UniBank
- Эльнур Гасанов - заместитель председателя правления Bank Respublika
- Самир Мамедов - глава департамента маркетинга Kapital Bank
- Наталья Кадя - партнер юридической компании Danevych. Law, эксперт по нейроменеджменту, коуч по развитию лидерства (Украина)
- Сергей Ишков, управляющий директор и партнер, Boston Consulting Group
- Аркадий Гершман - урбанист (Россия)
- Вера Платонова - старший вице-президент и генеральный менеджер в регионе СНГ и Юго-Восточной Европы компании Visa
- Сальвадор Перес-Галиндо - вице-президент, глава департамента по связям с государственными органами, регион Центральная Европа, Ближний Восток и Африка компании Visa
- Уттам Наяк - старший вице-президент, глава департамента цифровых продуктов в регионе Центральная Европа, Ближний Восток и Африка компании Visa
- Кристина Дорош - региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона
- Роман Горбенко - директор департамента клиентских продуктов компании Visa Россия
- Андрей Алейкин - старший директор, глава департамента инновационных платежных решений, Visa, СНГ и Юго-Восточная Европа
- Святослав Сенюта - старший директор, глава департамента взаимодействия с государственными органами, Visa, СНГ и Юго-Восточная Европа
- Евгений Лесняк - старший директор по стратегическим партнерствам и финтеху региона СНГ и Юго-Восточной Европы, Visa, СНГ и Юго-Восточная Европа
"Мы искренне рады и гордимся возможностью провести в Азербайджане первый на Кавказе Visa Cashless Forum. В Visa мы понимаем важность открытого диалога участников индустрии. Форум как раз является той объединяющей площадкой, где мы можем эффективно взаимодействовать с нашими партнерами, обмениваться знаниями и опытом, обсуждать новейшие технологии и потребительские тенденции, находить решения и намечать ключевые направления для совместной работы с целью дальнейшего развития безналичных платежей и инноваций во благо всей индустрии и экономики страны в целом", – отметила региональный менеджер по Кавказскому региону компании Visa Кристина Дорош.
Дополнительная информации о форуме и регистрация доступна на Visa Cashless в Азербайджане, также приглашаем следить за обсуждением на странице Visa в Facebook.
#VisaCashlessForum, #CashlessAzerbaijan
Visa Inc. (NYSE: V) является мировым лидером в области цифровых платежей̆. Наша миссия ‒ объединить мир посредством наиболее инновационной̆, надёжной̆ и безопасной̆ платёжной̆ сети, что позволяет потребителям, бизнесу и экономике в целом планомерно развиваться. Наша новейшая глобальная технологическая сеть VisaNet обеспечивает надежные и безопасные платежи по всему миру, и может обрабатывать более 65 000 транзакций в секунду. Компания Visa уделяет большое внимание инновациям, что является катализатором быстрого роста “connected commerce”, в условиях которой̆ практически любое подключенное устройство способно осуществлять платежи, и таким образом приближает переход к будущему без наличных — для всех и везде. По мере того, как происходит переход от аналоговых технологий к цифровым, Visa использует свой бренд, продукты, экспертов, сеть и масштаб для трансформации коммерции. Для получения дополнительной информации посетите usa.visa.com, www.visasoutheasteurope.com, www.visa.com.az/ru_AZ, www.facebook.com/visaazerbaijan.