​В Азербайджане продолжают расти проблемные кредиты

В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 сентября составил 1 491,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 0,3% больше показателя на 1 августа.

С июля объем проблемных кредитов растет. Тем не менее, по сравнению с началом года объем просроченных кредитов сократился на 5,9%, за год - на 15,9%.

На конец августа доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле составила 10,8%. Это соотношение на конец июля составило 10,9%, прошлого года - 12,2%, на конец июня прошлого года – 14,4%.