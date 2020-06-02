В Азербайджане предпринимателям продолжают оказывать помощь

На сегодняшний день в Министерство экономики Азербайджана обратились 28 056 налогоплательщиков за получением средств для выплаты определенной части заработной платы наемных работников и 112 565 индивидуальных (микро) предпринимателей, в общей сложности 140 621 налогоплательщик, пострадавший от последствий пандемии коронавируса.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

Государственная налоговая служба при Минэкономики изучила и утвердила обращения 28 056 налогоплательщиков, число работников которых составляет 257 522 человека. Информация о них направлена в Минфин для перечисления необходимой суммы на банковские счета.

Объем финансовой помощи по утвержденным в рамках программы поддержки заявкам составляет 94,73 млн манатов, на втором этапе планируется выплатить 47,37 млн манатов. На 31 мая Государственным агентством казначейства обеспечено перечисление 23 131 налогоплательщику 77,55 млн манатов на выплату заработной платы 201 250 наемным работникам.

В рамках программы финансовой поддержки индивидуальных (микро) предпринимателей Государственная налоговая служба изучила и утвердила 112 565 обращений. Объем финансовой поддержки по утвержденным заявкам по данной программе составляет 60,2 млн манатов. Государственным агентством казначейства при Минфине обеспечено перечисление 57,7 млн манатов на банковские счета 99 603 индивидуальных (микро) предпринимателей.