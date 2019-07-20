В Азербайджане предлагается перейти к дифференциации страховых взносов

В Азербайджане необходимо перейти к дифференциации страховых взносов, которые выплачиваются банками в Азербайджанский фонд страхования вкладов физических лиц (ADIF), считает председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин.

Как передает Report, ранее рассматривалась возможность применения дифференцированного подхода к взиманию календарных взносов с банков в зависимости от степени риска. В частности, предлагалось применять минимальный в размере 0,1 процента (от среднего дневного остатка по депозитам за предыдущий квартал) и максимальный (0,5 процента) размер календарных взносов. То есть банки с высоким рейтингом должны были выплачивать взносы по минимальной ставке, и наоборот, по мере уровня риска банка будет увеличиваться и размер взноса.

«Так же как нет двух одинаковых банков, нет и двух одинаковых риск-моделей, так и не должно быть одного уровня отчислений в Фонд страхования вкладов. У банков так же существуют модели по разным уровням риска. И более того, это регулируемый инструмент и дифференцированные отчисления могут применяться в отношении банков, которые увеличивают ставки по депозитам [свыше установленного ADIF верхнего предела] , что происходит по разным причинам – в целях наращивания банками объемов кредитования или же закрытия каких-то дыр.

Это [дифференциация] может распространяться на банки, процентные ставки по депозитам у которых зашкаливают от среднего уровня по рынку. При этом берется определенное число банков, на которых приходится львиная доля депозитов и по ним считается уровень ставки (бенчмарк), и если какой-то банк отклоняется от этого уровня, то для того чтобы убрать именно экономический эффект за счет инфляции ставок с них требуется большего отчисления в Фонд. И банк может сколько хочет наращивать процентные ставки, этот прирост он будет отдавать в Фонд. Главное убрать экономическую составляющую. На мой взгляд, в этом случае выплаты будут отражать текущую ситуацию, учитывать стратегию развития и текущее состояние банков», - сказал Е.Кирин.

Календарные взносы вносятся банками-участниками Фонда с момента включения в реестр и до момента аннулирования банковской лицензии в размере 0,125 процента (0,5 процента в год) от общей суммы застрахованных вкладов в банке.

Отметим, что дифференцированный подход к взиманию календарных взносов с банков в зависимости от степени риска успешно применяется в 35 странах, в том числе и в Казахстане.

Глава банка ВТБ (Азербайджан) также продолжает настаивать на необходимости отказа от системы полного страхования вкладов, которая была введена в 2016 году с целью поддержки банков, оказавшихся в сложной ситуации после девальваций нацвалюты в 2015 году. По его мнению, банки уже преодолели кризис, поэтому необходимость в антикризисных мерах отпадает. Между тем, срок распространения системы страхования на все вклады, вне зависимости от размера, истекает 1 марта 2020 года. До введения этой системы застрахованными считались вклады до 30 тысяч манатов

По решению Попечительского совета ADIF, с 1 июля 2019 года снижена верхняя планка процентной ставки по страхуемым банковским вкладам населения в национальной валюте с 15 до 10 процентов, в иностранной валюте – с 3 до 2,5 процентов.

Отметим, что ADIF приступил к деятельности 13 августа 2007 года. С 2016 года верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в инвалюте составляла 3 процента, а максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в нацвалюте не должен был превышать 15 процентов.

Таким образом, вклады населения в нацвалюте, привлеченные с 1 июля 2019 года по ставке выше 10 процентов годовых и в инвалюте выше 2,5 процента годовых, не будут подпадать под страхование и по ним не будет выплачиваться компенсация.