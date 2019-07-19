В Азербайджане предлагается пересмотреть подход к выдаче автокредитов

В Азербайджане требуется новый подход к выдаче автокредитов, предусматривающий снижение суммы первоначального взноса.

Как передает Report, об этом сказал в пятницу журналистам председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин.

«Иметь два ограничения - в размере первоначального взноса в 50 процентов и PTI (Payment To Income) - сумма платежей по кредиту не должна превышать 50 процентов среднемесячного дохода, это избыточное требование к заемщику автокредита», - считает Е.Кирин.

По его мнению, на покрытие рисков банка по займу в случае изъятия автомобиля, к примеру, будет достаточно иметь первоначальный взнос условно в 20 процентов, но никак не 50 процентов, согласно нынешним требованиям.

Он считает, что регулятором совершенно правильно внедрены стандарты кредитования покупки автомобиля, которые устанавливают уровень долговой нагрузки у населения, не превышающей в 50 процентов от его доходов.

«Если в Азербайджане эти стандарты внедрены раньше, то в России они вступают в силу только с 1 октября. Это правильный подход – заемщик не должен платить более 50 процентов от своих доходов на погашение и обслуживание долга. Превышение этого показателя запрещено, за что регулятор наказывает, и это правильное и своевременное решение. Однако при наличии такого показателя существует такая особенность, как по кредитам на приобретение новых автомобилей первоначальный взнос составляет 50 процентов, а подержанных автомобилей – 80 процентов. Трудно назвать это автокредитованием, если половину стоимости автомобиля необходимо заплатить своими же деньгами и сразу. Это отличается от мировой практики, но понятно, что данная мера была направлена на то, чтобы не было закредитованности населения. Однако при наличии требования регулятора не выдавать кредит в случае, если у заемщика на обслуживание займа уйдет свыше 50 процентов доходов, то какая разница для банков какой аванс будет внесен за автомобиль», - считает глава ВТБ (Азербайджан).

По его мнению, потенциал рынка автокредитования в Азербайджане большой. Подтверждением тому, по словам Е.Кирина, является развитие лизингового бизнеса в стране после ужесточения правил выдачи автокредитов.

«Тогда как лизинговые компании фондируются в банках, то есть большинство из них привлекают деньги у банков. Эта модель является более затратной. Банк мог бы напрямую оценивать своих клиентов и напрямую выдавать кредиты, а сейчас появился дополнительный посредник - лизинговая компания. На мой взгляд, не надо отменять или запрещать какой-либо из этих видов, так как у лизинга есть свои преимущества (минимальные первоначальные взносы). К тому же финансовый лизинг автомобилей – это есть собственность лизинговой компании, тем не менее должна быть альтернатива. Если у нас есть клиент, который выполняет требование PTI, то уже на втором плане для банка имеет значение залоговая стоимость», - сказал глава банка.

Отметим, что в феврале 2014 года были внесены существенные изменения в правила выдачи автокредитов в Азербайджане. В новых правилах условия кредитов были значительно ужесточены. Так, минимальная сумма первичного взноса для приобретения автомобиля составила 40 процентов, максимальная – 80 процентов. Сумма первоначального взноса для автомобилей без пробега разнится в пределах 40-50 процентов, что, в свою очередь, зависит от стоимости автомобиля. Так, первый взнос для автомобилей стоимостью 30 000 манатов составил 50 процентов, для более дорогих автомобилей – 40 процентов. Для старых автомобилей, со времени выпуска которых прошел год, сумма первоначального взноса составил 80 процентов. Этот шаг регулятора [Центробанка] привел к резкому сокращению объемов продаж автомобилей в кредит.