​В Азербайджане повысили ставку страхования вкладов

Попечительский совет Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) на основании рекомендации Совета финансовой стабильности и по согласованию с Центральным банком Азербайджана принял решение о повышении с 10% до 12% верхнего предела годовой процентной ставки по защищенным вкладам в национальной валюте с 1 июня 2020 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении фонда.

Отмечается, что верхний предел годовой процентной ставки по защищенным вкладам в иностранной валюте сохранен в размере 2,5%.

Вкладчики не платят за страхование вкладов, страховые взносы платят банки.