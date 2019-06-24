​В Азербайджане подготовят карту рисков

В Азербайджане планируют создать карту рисков в рамках системы управления событиями.

Как сообщает Report, об этом рассказал исполнительный директор Бюро обязательного страхования Рашад Ахмедов.

"Результаты, отраженные в этой системе, будут передаваться соответствующим государственным органам, чтобы они смогли предпринять соответствующие меры", - добавил Ахмедов.

В соответствии с картой рисков будут определены дороги с наибольшим количеством ДТП, в том числе смертельных.

"Проект "Система управления событиями" предусматривает регистрацию страховых претензий по видам обязательного страхования через единую информационную систему. Основная цель - обеспечить прозрачность страховых выплат. То есть, платежи по страховым претензиям, которые регистрируются в системе, будут осуществляться через автоматически генерируемые уникальные коды платежей", - отметил он.