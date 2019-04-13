​В Азербайджане ограничена деятельность двух страховых компаний

Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана ограничила действие лицензии страховых компаний AtaInsurance и Ateshgah Insurance.

Как передаёт Report, об этом говорится в сообщении Палаты.

Отмечается, что решением правления Палаты от 12 апреля предоставленные AtaInsurance и Ateshgah Insurance разрешения на «Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств» аннулируются и действие лицензий на осуществление деятельности этих компаний ограничены до устранения недостатков. Причиной тому стало несоответствие условий заключаемых договоров Гражданскому кодексу, законам «О страховой деятельности» и «Об обязательном страховании».

Помимо этого, сроком на 3 месяца приостановлена лицензия, выданная обществу с ограниченной ответственностью «SINKO GROUP Azerbaijan - страховой и перестраховочный брокер», в связи с несвоевременным и неполным исполнением предписаний на основании закона «О страховой деятельности».

Также Палата восстановила лицензию страхового и перестраховочного брокера “Societe de Courtage”, выданную 18 августа 2011 году.