Замминистра: Участие других банков в выплате трудовых пенсий гражданам будет рассмотрено

Социальные пособия и трудовые пенсии гражданам выплачиваются через Kapital Bank и Международный банк Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев, комментируя вопрос, поднятый депутатом Вахидом Ахмедовым.

По его словам, министерство рассматривает возможность участия других банков в этом процессе.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев "По мере развития наших банков и расширения их сети мы можем включать их в систему закупок".

"Мы рассматриваем вопрос с учетом требований закона "О государственных закупках". Банкоматы других банков взимают комиссию за обналичивание пенсий. Если ориентироваться на предложение Вахида Ахмедова, эта сумма должна откуда-то компенсироваться. Стоит учитывать, что эти банки являются частными, и не будут делать это бесплатно. По мере развития наших банков и расширения их сети мы можем включать их в систему закупок. Я буду иметь в виду ваше предложение, которое рассмотрят в министерстве", - сказал он.

Отметим, что депутат Вахид Ахмедов поднял вопрос об удержании комиссий при снятии пенсий в банкоматах других банков.