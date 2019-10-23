В Азербайджане расходы на установку новых кассовых аппаратов вычтут из налоговых обязательств

Начиная с текущего года расходы на установку контрольно-кассовых аппаратов нового поколения, подключенных к электронной информационной системе Министерства налогов Азербайджана в режиме реального времени, вычтут из налоговых обязательств.

Как сообщает Report, данный вопрос нашел отражение в законопроекте "О внесении изменений в Налоговый кодекс".

В документе говорится, что затраты на установку кассовых аппаратов, которые были установлены до конца прошлого года и которые не соответствуют установленным критериям и не заменяют предыдущие аналоги, не будут вычитаться из налоговых обязательств.