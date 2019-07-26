Отсутствие электронной инфосистемы страхователей открывает путь для злоупотреблений - ИНТЕРВЬЮ

Интервью начальника управления Палаты надзора за финансовыми рынками (FIMSA) Фирдовси Агаширинова агентству Report.

- Какой международный опыт будет изучаться в страховом секторе, который отражен в утвержденном Кабмином Плане мероприятий по развитию страхового сектора?

- При реализации Плана мероприятий по развитию страхового сектора, утвержденном распоряжением Кабинета министров Азербайджана от 21 мая 2019 года, необходимо изучить международный опыт по каждому мероприятию. С этой целью планируется изучить опыт стран с хорошо развитой сферой страхования.

Во избежание ошибок стран, которые внедрили новые механизмы, но не добились успеха, предусматривается провести анализ опыта и этих стран. В рамках реализации второго этапа проекта Модернизации финансового сектора (FSMP2) ведутся работы над развитием страхового сектора совместно с экспертами Всемирного банка.

- Какова доля страхования в ВВП и каковы будущие планы по увеличению этих показателей?

- В 2018 году страховые взносы составили 728 млн манатов. Это на 68% больше по сравнению со статистическими показателями за последние пять лет. Доля взносов страхового сектора в ВВП выросла на 0,91%, в ненефтяном ВВП - на 1,6%. Доля страховых взносов в ненефтяном ВВП в первом квартале 2019 года составила 1,9%.

Как отмечалось в предыдущем вопросе, в страховом секторе страны будут созданы новые виды и механизмы страхования. Новые виды страхования и новые механизмы, которые будут сформированы в результате реализации Плана мероприятий, создадут условия для повышения сборов и роста страхового сектора. Увеличение страховых взносов приведет к росту доли страхового сектора в ВВП.

- Какие работы осуществляются с целью привлечения иностранных инвесторов в страховой сектор Азербайджана?

- Инвестиционная привлекательность страхового сектора возрастет в результате реализации мероприятий, предусмотренных в Плане мероприятий по развитию страхового сектора. В Азербайджане начат процесс анализа законодательства в связи с привлечением иностранных инвесторов на страховой рынок страны, а также приведению страхового законодательства в соответствие с международными принципами страхования.

Кроме того, презентация инвестиционных возможностей страхового рынка Азербайджана для представителей зарубежных стран состоялась в рамках прошедшего 28 июня 2019 года международного форума "Страховой рынок Азербайджана: возможности и тренды".

- Формирование каких новых видов страхования стоит на повестке дня?

- В результате реализации Плана мероприятий наряду с внедрением новых механизмов, планируется формирование и новых видов страхования. Предусматривается формирование таких видов, как обязательное страхование профессиональной ответственности врачей и профессиональной ответственности страховых агентов, обязательное страхование гражданской ответственности строительной организации в процессе производства строительно-монтажных работ и гражданской ответственности владельцев складов.

Также будут внедрены новые механизмы для развития страхового сектора. Это механизмы сельскохозяйственного страхования, совместного страхования, микрострахования, электронной центральной информационной системы страхователей, гарантии добровольных видов страхования и пр.

- Какие важные моменты будут учтены при разработке страховых продуктов для стратегически важных видов сельхозпродукции?

- Эти продукты будут создаваться, опираясь на международную практику, с учетом особенностей местного рынка, статданных, особенностей почв, климатических условий, информации по природным явлениям предыдущих лет.

- Какие изменения будут внесены в законодательство для усовершенствования обязательного индивидуального страхования пассажиров от аварий?

- В Плане мероприятий предусмотрено усовершенствование видов обязательного страхования, отраженных в законе "Об обязательном страховании", включая обязательное индивидуальное страхование пассажиров от аварий. Предполагается провести диагностику деятельности по данному виду страхования в период после принятия закона. Совершенствование видов обязательного страхования будет основано на результатах анализа и подходах, применяемых в международной практике.

- Когда будет создана электронная центральная информационная система страхователей, и какую выгоду получат страхователи от этого?

- Проект будет реализован в 2019-2021 годах из-за большого охвата и объема. Электронная информационная система страхователей - это единая электронная база данных, содержащая информацию о всех клиентах страховых компаний, текущих и просроченных страховых полисах, страховых случаях, страховой истории.

Целью создания реестра является размещение информации о застрахованных лицах в едином централизованном реестре, отслеживание истории страхователя, обратившегося за каким-либо видом страхового продукта, с целью выявления его платежеспособности, дисциплинированности, определение размера страховой премии и страховой выплаты, информирование других страхователей о любых случаях злоупотребления или мошенничества.

Поскольку в Азербайджане нет единого центрального реестра, одни страховые компании не имеют информации о профиле клиентов других компаний. Это открывает путь для злоупотреблений клиентов, которые предъявляют страховые иски к разным компаниям по одному и тому же сценарию. Система также будет служить интересам страхователей. Сейчас нет разницы между страхуемыми, у которых никогда не было страхового случая, и теми, кто находится в группе высокого риска (за исключением обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств). Благодаря этой системе, весь страховой сектор будет проинформирован о страховом случае, и страховые риски будут правильно оцениваться. В результате выигрывают как страхователи, так и страховщики, а также весь финансовый сектор.

- Откуда возникла необходимость приведения страхового законодательства в соответствие с Основными принципами страхования (ICP)?

- Наряду с созданием новых механизмов, уже применяемые механизмы также приводятся в соответствие международными стандартами.

Следует отметить, что страховые отношения на международной арене постоянно развиваются, внедряются новые механизмы. Их реализация влечет за собой формирование и совершенствование рамок регулирования. Ввиду комплексного подхода к процессам развития страхового сектора в нашей стране необходимо привести рамки регулирования в соответствие с международными принципами страхования и международными стандартами.

В результате реализации Плана мероприятий планируется осуществлять надзор за страховым сектором и привести механизмы в страховом секторе в соответствие с международными стандартами. В итоге будет достигнуто применение принципов Solvency II, методологии надзора на основе CARAMELS, применение Международных стандартов финансовой отчетности 17 "Договоры страхования" и отчетов EIOPA.

- Почему возникла необходимость подготовки правил касательно единого регулирования убытков?

- В Плане мероприятий предусмотрены единые правила добровольного страхования, на которые опираются виды добровольного страхования. Данный процесс требует единого регулирования убытков. То есть правила, на которых основаны договоры страхования, будут едиными, а убытки будут регулироваться на основе единых правил.

- Как проверки страховщиков повлияют на их работу?

- Целью осуществляемых Палатой проверок является оценка соответствия деятельности субъектов в соответствии с требованиями страхового законодательства. Проверки окажут положительное влияние на укрепление финансовой устойчивости сектора и защиту интересов потребителей.