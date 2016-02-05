​В Азербайджанском технологическом университете выявлен факт присвоения средств на сумму 1,5 млн. манатов

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Государственная служба финансового надзора министерства финансов обеспечила возврат в бюджет средств на сумму 7 165,14 тыс. манатов из 7 949,47 тыс. манатов перерасходованных средств. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства.

В Генеральную прокуратуру Азербайджана направлены материалы проверки по факту присвоения средств на сумму 1 502,79 тыс. манатов в Азербайджанском технологическом университете.

Также по итогам проверок приостановлено финансирование бездействующей общеобразовательной школы, упразднены 176 классов общеобразовательных школ и 166 групп внешкольных учреждений, ликвидированы 259,25 сверхнормативных штатных единиц, приостановлено дополнительное финансирование 376 предметных кабинетов.

Также выявлены факты присвоения денежных средств на сумму 233,91 тыс. манатов в Азербайджанской государственной машинной испытательной станции министерства сельского хозяйства, 156,81 тыс. манатов в Сумгайытском филиале Республиканского спортивного центра министерства образования.

Материалы проверки направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана.