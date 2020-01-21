​В Азербайджанском кредитном бюро новый председатель

Сменился председатель Наблюдательного совета ООО "Азербайджанское кредитное бюро".

Как сообщает Report, возглавлявший совет Асеф Гусейнов освобожден от занимаемой должности, на его место назначен Фарид Абушов.

Ранее Абушов являлся председателем правления ликвидируемого DemirBank, до последнего времени занимал пост председателя НС Unibank.

АКБ создан 15 января 2018 года. Его уставный капитал составляет 2 млн манатов. Акционерами бюро являются 8 банков (по 12,5%) - Международный банк Азербайджана, Bank Respublika, Xalq Bank, Kapital Bank, Pasha Bank, Rabitabank, Unibank и Ziraat Bank (Azerbaijan).