​В банковском секторе Азербайджана возник дефицит национальной валюты

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в банковском секторе Азербайджана чувствуется дефицит маната. Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике Милли Меджлиса первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Алим Гулиев: "Центральный банк открыл возможность для финансирования банков в целях их обеспечения манатной массой для сдерживания долларизации отечественной экономики".

Говоря о том, что как в банковском секторе, так и в Центральном банке необходимо провести большое количество работ, А.Гулиев коснулся также вопроса ограничения манатных кредитов. Он отметил, что банки и клиенты свободны в вопросе кредитов.

"В Азербайджане банки продолжают выдавать кредиты в манатах. Однако большинство ресурсов в долларах. Население перевело свои вклады в доллары. Поэтому необходимо перевести ресурсы, выраженные в долларах, в манаты, чтобы появилась возможность выдавать манатные кредиты. Однако банки, с целью снизить кредитные риски, предпочитают кредитование в долларах", - подчеркнул представитель ЦБА.