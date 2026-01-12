В азербайджанских банках усиливается контроль за валютными рисками

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило новые Правила по установлению лимитов открытой валютной позиции в банках.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал первый заместитель председателя ЦБА Алияр Мамедъяров.

Согласно решению, при расчете открытой валютной позиции по каждой иностранной валюте будут учитываться чистая спот-позиция, чистая форвардная позиция, а также гарантии с точно определенной реализацией и безотзывные гарантии (требования уже выдвинуты бенефициаром), и аналогичные инструменты, включая кредитные линии и аккредитивы.

При расчете открытой валютной позиции по кредитным линиям будут применяться следующие коэффициенты конвертации:

- со сроком до одного года - 20% (коэффициент конвертации 0,2);

- со сроком более одного года - 50% (коэффициент конвертации 0,5);

- в случаях, когда банку по договору предоставлено право в одностороннем порядке не выполнять обязательство полностью - 10% (коэффициент конвертации 0,1).

Для целей этих Правил список свободно конвертируемых валют следующий:

Лимиты по открытой валютной позиции:

Таким образом, лимиты по длинным и коротким открытым валютным позициям банков по одной валюте были снижены с 7% до 5% для закрытых валют, а лимиты по совокупным длинным и коротким открытым валютным позициям - с 14% до 10%.

С утверждением нового правила, "Правила установления лимитов открытой валютной позиции в банках", утвержденные решением упраздненной Палаты по надзору за финансовыми рынками от 16 ноября 2018 года, считаются утратившими силу.