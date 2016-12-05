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    В азербайджанских банках предлагается заключать стандартные договора

    Экспертная группа по юридическим вопросам АБА начнет работы в этом направлении в следующем году

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается заключать депозитные, кредитные и другие виды договоров по стандартной форме. Об этом сообщил Report глава экспертной группы по юридическим вопросам Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Горхмаз Агаев.

    По его словам, данный шаг важен с точки зрения защиты прав потребителей, и со следующего года начнутся работы в этом направлении.

    “При оформлении стандартных договоров будут учитываться все проблемы, которые возникали в связи с этим в банковской практике. В то же время, в дальнейшем в них могут вносится изменения”, - отметил Г.Агаев.

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