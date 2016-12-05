В азербайджанских банках предлагается заключать стандартные договора

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается заключать депозитные, кредитные и другие виды договоров по стандартной форме. Об этом сообщил Report глава экспертной группы по юридическим вопросам Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Горхмаз Агаев.

По его словам, данный шаг важен с точки зрения защиты прав потребителей, и со следующего года начнутся работы в этом направлении.

“При оформлении стандартных договоров будут учитываться все проблемы, которые возникали в связи с этим в банковской практике. В то же время, в дальнейшем в них могут вносится изменения”, - отметил Г.Агаев.