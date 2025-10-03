В азербайджанских банках имеются неработающие кредиты на сумму около 800 млн манатов

По состоянию на 1 июля этого года портфель неработающих кредитов банковского сектора Азербайджана составил 787 млн манатов, что на 20,1% или 132 млн манатов больше по сравнению с 1 января.

Как сообщает Report, об этом говорится в полугодовом "Отчете о финансовой стабильности" ЦБА.

В январе-июне рост портфеля неработающих кредитов составил 75 млн манатов за счет потребительских кредитов, 56 млн манатов за счет бизнес-кредитов и 1 млн манатов за счет ипотечных кредитов. Таким образом, в настоящее время неработающими являются 321 млн манатов потребительских кредитов (на 30% больше), 431 млн манатов бизнес-кредитов (на 14,9% больше) и 35 млн манатов ипотечных кредитов (на 3,5% больше).

В I полугодии доля неработающих кредитов в общем кредитном портфеле увеличилась на 0,4 процентных пункта и составила 2,8%. В том числе, доля неработающих потребительских кредитов увеличилась на 0,7 процентных пункта до 3,6%, доля неработающих бизнес-кредитов увеличилась на 0,3 процентных пункта до 2,8%, а доля неработающих ипотечных кредитов осталась неизменной на уровне 0,8%.