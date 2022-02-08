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В Азербайджане журналисты смогут получить льготную ипотеку

В Азербайджане журналисты смогут получить льготную ипотеку В Азербайджане журналисты смогут получить льготную ипотеку.
Финансы
8 февраля 2022 г. 18:45
В Азербайджане журналисты смогут получить льготную ипотеку

В Азербайджане журналисты смогут получить льготную ипотеку.

Как сообщает Report, об этом говорится в указе президента о внесении изменений в “Порядок предоставления ипотечных, в том числе льготных ипотечных кредитов за счет средств Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда”, утвержденный указом президента Азербайджанской Республики от 22 июня 2016 года №940.

Согласно указу, в подпункт 3.2.1 ”Порядка предоставления ипотечных, в том числе льготных ипотечных кредитов за счет средств Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" добавляется 8-ой абзац.

Согласно новому абзацу, льготной ипотекой смогут воспользоваться члены молодых семей, проработавшие журналистами не менее 5 лет и внесенные в Реестр медиа.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda jurnalistlər güzəştli ipoteka əldə edə biləcəklər

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