Азербайджан переживает новый этап в отношениях с Европейским союзом (ЕС).

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма (ЦАМОМ) Фарид Шафиев.

По его словам, Азербайджан недавно посетили несколько высокопоставленных чиновников из ЕС:

"Сегодня Азербайджан посещает министр иностранных дел Германии. У нас очень глубокие отношения с рядом стран Восточной Европы - Чехией, Польшей, Румынией и Венгрией. Эти связи и впредь будут расширяться".