Фарид Шафиев: В отношениях Азербайджана и ЕС наступает новый период
Внешняя политика
- 18 ноября, 2026
- 11:35
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Азербайджан переживает новый этап в отношениях с Европейским союзом (ЕС).
Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма (ЦАМОМ) Фарид Шафиев.
По его словам, Азербайджан недавно посетили несколько высокопоставленных чиновников из ЕС:
"Сегодня Азербайджан посещает министр иностранных дел Германии. У нас очень глубокие отношения с рядом стран Восточной Европы - Чехией, Польшей, Румынией и Венгрией. Эти связи и впредь будут расширяться".
Fərid Şəfiyev: Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə münasibətlərdə yeni mərhələ yaşayır
Farid Shafiyev: Azerbaijan enters new phase in EU relations
Последние новости
12:56
NewMed Energy: Консорциум с участием SOCAR и BP завершил сейсморазведку в экономической зоне ИзраиляЭнергетика
12:54
"İpək Yolu Sığorta" выполнит все обязательства, несмотря на ограничение лицензииФинансы
12:51
Воздух в Азербайджане прогреется до 21°Экология
12:48
Молдова вручила послу России ноту протеста из-за пролета БПЛАДругие страны
12:47
Президент Филиппин угостил Трампа местным фастфудомЭто интересно
12:47
Милли Меджлис одобрил в I чтении изменения в порядок создания НПОМилли Меджлис
12:41
Милли Меджлис завершил обсуждение пакета бюджета на 2027 год в I чтенииМилли Меджлис
12:40
Депутат призвала обновить системы отопления в многоквартирных домах СумгаитаМилли Меджлис
12:33
Счетная палата Азербайджана впервые внедрит ИИ-помощника аудитораФинансы