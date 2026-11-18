Fərid Şəfiyev: Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə münasibətlərdə yeni mərhələ yaşayır
Xarici siyasət
- 18 noyabr, 2026
- 11:21
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Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə münasibətlərdə yeni mərhələ yaşayır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili və Multikulturalizm Mərkəzinin (BMTMM) İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, son zamanlar Avropa İttifaqından bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər Azərbaycana səfər ediblər:
"Bu gün Almaniyanın xarici işlər naziri Azərbaycanda səfərdədir. Şərqi Avropanın bir sıra ölkələri - Çexiya, Polşa, Rumıniya və Macarıstanla çox dərin əlaqələrimiz var və bu əlaqələr daha da genişlənəcək".
Фарид Шафиев: В отношениях Азербайджана и ЕС наступает новый период
Farid Shafiyev: Azerbaijan enters new phase in EU relations
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