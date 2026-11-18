Азербайджан является важным партнером Германии и Европы в обеспечении связей между Европой и Центральной Азией.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"Азербайджан - важный партнер Германии и Европы с точки зрения развития транспортных и коммуникационных связей между Европой и Центральной Азией. Мой коллега упомянул Средний коридор. Речь идет о железнодорожном сообщении, автомобильных дорогах, а также об инфраструктуре для передачи электроэнергии", - отметил глава МИД.

Он добавил, что этот вопрос также был затронут в ходе переговоров: "Кроме того, необходимо развивать взаимосвязь цифровой инфраструктуры. Здесь открываются широкие возможности, и мы рассматриваем это как взаимовыгодное сотрудничество, которое принесет пользу как Южному Кавказу, так и Центральной Европе. Мы намерены активно работать в этом направлении".

Вадефуль добавил, что только что вернулся из Брюсселя, где провел переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен: "Она также подтвердила большую заинтересованность Еврокомиссии в достижении конкретных результатов и интенсивном сотрудничестве с регионом".