О нас

В Азербайджане запущена новая Система торговли ценными бумагами

В Азербайджане запущена новая Система торговли ценными бумагами Запущены Система торговли ценными бумагами (BETP) и Центральная депозитарная платформа (CEDAR), созданные Бакинской фондовой биржей, Национальным депозитарным центром и американской компанией Montran, одной из ведущих корпораций в области финансовых техно
Финансы
3 апреля 2023 г. 12:46
В Азербайджане запущена новая Система торговли ценными бумагами

Запущены Система торговли ценными бумагами (BETP) и Центральная депозитарная платформа (CEDAR), созданные Бакинской фондовой биржей, Национальным депозитарным центром и американской компанией Montran, одной из ведущих корпораций в области финансовых технологий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу.

Согласно информации, новые системы позволяют эффективно управлять бизнес-процессами, осуществляемыми с ценными бумагами. Эти системы построены в соответствии с передовым опытом и стандартами ISO 20022.

"Торговая система BETP, Центральная депозитарная платформа CEDAR будут играть важную роль в совершенствовании инфраструктуры рынка капитала Азербайджана и устойчивом развитии рынка ценных бумаг страны. Через Торговую систему BETP в режиме реального времени можно будет покупать и продавать ценные бумаги, осуществлять сделки репо", - говорится в информации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni Qiymətli Kağızlar üzrə Ticarət Sistemi istifadəyə verilib

Самое читаемое

МЧС объявил конкурс на должность матроса-спасателя
МЧС объявил конкурс на должность матроса-спасателя
28 марта 2023 г. 12:52
Hell Energy будет производить в Азербайджане алюминиевые банки для напитков
ФотоHell Energy будет производить в Азербайджане алюминиевые банки для напитков
30 марта 2023 г. 15:07
Мерседес отзывает новые лимузины Maybach из-за проблем с герметичностью салона
"Мерседес" отзывает новые лимузины Maybach из-за проблем с герметичностью салона
2 апреля 2023 г. 11:38
Завтра в Москве пройдет встреча замглав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана
Завтра в Москве пройдет встреча замглав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана
2 апреля 2023 г. 23:42
В Стамбуле в ДТП шесть человек погибли, трое получили ранения
ФотоВ Стамбуле в ДТП шесть человек погибли, трое получили ранения
27 марта 2023 г. 18:25
Президента Перу и ее предшественника заподозрили в отмывании денег
Президента Перу и ее предшественника заподозрили в отмывании денег
29 марта 2023 г. 09:51
Азербайджан и Казахстан - лидеры по сальдо внешней торговли среди ОТГ
Азербайджан и Казахстан - лидеры по сальдо внешней торговли среди ОТГ
29 марта 2023 г. 12:37
Глава МИД Азербайджана провел встречу с министром обороны Израиля
Глава МИД Азербайджана провел встречу с министром обороны Израиля
29 марта 2023 г. 15:44
Убыток ЦБ России в 2022 году взлетел почти в 30 раз
Убыток ЦБ России в 2022 году взлетел почти в 30 раз
29 марта 2023 г. 20:17
В Азербайджане нотариусы смогут принимать иностранные официальные документы без легализации
В Азербайджане нотариусы смогут принимать иностранные официальные документы без легализации
30 марта 2023 г. 12:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi