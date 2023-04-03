В Азербайджане запущена новая Система торговли ценными бумагами

Запущены Система торговли ценными бумагами (BETP) и Центральная депозитарная платформа (CEDAR), созданные Бакинской фондовой биржей, Национальным депозитарным центром и американской компанией Montran, одной из ведущих корпораций в области финансовых техно

Запущены Система торговли ценными бумагами (BETP) и Центральная депозитарная платформа (CEDAR), созданные Бакинской фондовой биржей, Национальным депозитарным центром и американской компанией Montran, одной из ведущих корпораций в области финансовых технологий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу.

Согласно информации, новые системы позволяют эффективно управлять бизнес-процессами, осуществляемыми с ценными бумагами. Эти системы построены в соответствии с передовым опытом и стандартами ISO 20022.

"Торговая система BETP, Центральная депозитарная платформа CEDAR будут играть важную роль в совершенствовании инфраструктуры рынка капитала Азербайджана и устойчивом развитии рынка ценных бумаг страны. Через Торговую систему BETP в режиме реального времени можно будет покупать и продавать ценные бумаги, осуществлять сделки репо", - говорится в информации.