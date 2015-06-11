В Азербайджане закрыта еще одна страховая компания

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Государственная служба страхового надзора (ГССН) министерства финансов Азербайджана аннулировала лицензию страховой компании ОАО Era Trans Sığorta.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства.

По информации, это решение было принято в связи с тем, что Era Trans Sığorta не устранила выявленные в ходе проверок пробелы и недостатки в течение установленного срока в 6 месяцев. Напомним, что действие лицензии было приостановлено решением министерства финансов от 25.11.2014 года.