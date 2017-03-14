В Азербайджане закрылись еще два банковских филиала

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Решением Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) от 13 марта 2017 года аннулированы лицензии филиала “Иншаатчылар” ЗАО Yapı Kredi Bank Azerbaijan и филиала "Билясувар" ОАО Muganbank.

Об этом сообщили Report в Палате.

По информации, на заседании Совета директоров рассмотрено обращение Yapı Kredi Bank Azerbaijan о закрытии филиала “Иншаатчылар” по адресу г. Баку, Ясамальский район, улица Б. Багировой, 2а и принято положительное решение. Основной причиной закрытия филиала банка стала оптимизация затрат со стороны банка.

На заседании также рассмотрено обращение Muganbank об аннулировании лицензии филиала "Билясувар". В качестве основной причины приводится нерентабельность деятельности филиала, сокращение корпоративных клиентов.

Совет директоров, руководствуясь законом "О банках" и уставом Палаты, аннулировал лицензию №243/17 от 19.02.2015 года, выданного филиалу “Иншаатчылар” ЗАО Yapı Kredi Bank Azerbaijan, и лицензию №29/28 от 30.05.2012 года, выданную филиалу "Билясувар" Muganbank.