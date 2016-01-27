В Азербайджане закрылись еще два банка

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Решением правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) от 27 января 2016 года аннулированы лицензии ОАО Кавказский банк развития и ОАО Atrabank вследствие несоблюдения требования к минимальному размеру совокупного капитала, невыполнения обязательств перед кредиторами, отсутствия обеспечения надежного и пруденциального управления.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в соответствии со ст. 51 и 52 закона "О банках" с сегодняшнего дня в банки назначен временный администратор.

В ЦБА сообщили, что согласно соответствующему законодательству Фонд страхования вкладов выплатит компенсации по застрахованным вкладам ОАО Кавказский банк развития и ОАО Atrabank.