​В Азербайджане закрылись еще два банка

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Решением правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) от 25 января аннулирована лицензия ОАО Yunayted Kredit Bank и ОАО NBC Bank вследствие несоблюдения требования к минимальному размеру совокупного капитала, невыполнения обязательств перед кредиторами, отсутствия обеспечения надежного и пруденциального управления.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, с сегодняшнего дня в банк назначен временный администратор.

В ЦБА сообщили, что согласно соответствующему законодательству Фонд страхования вкладов выплатит компенсации по застрахованным вкладам ОАО Yunayted Kredit Bank и ОАО NBC Bank.