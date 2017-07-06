В Азербайджане заключено свыше 3 тыс. страховых полисов "Зеленая карта" в прошлом месяце

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В июне этого года страховщиками, имеющими право действовать в рамках системы "Зеленая карта", было заключено 3 026 договоров международного страхования.

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования (БОС), 1 731 из которых составили договора по автотранспортным средствам, следующим в Турцию и Иран, 1 230 – в Россию, Молдову и Украину, 65 – во все страны-участницы системы (за исключением Беларуси и Израиля).

Сумма страховых премий по заключенным договорам за отчетный период составила 175 731 манат. Из этих договоров 2 575 были заключены по легковым, 237 – грузовым автомобилям, 200 – прицепам, 11 – автобусам и 3 – мотоциклам.

В настоящее время 13 страховых компаний – участниц БОС обладают правом на заключение договоров в рамках системы "Зеленая карта" (Азербайджанская государственная страховая коммерческая компания, Ateshgah Insurance, Standard Insurance, Ata Insurance, Xalg Insurance, PASHA Insurance, AXA-Mbask, “AzSigorta, Mega Insurance, Silkway Insurance, Azerbaijan İndustry Insurance, Gala Insurance и Gunay Insurance.

Отметим, что Азербайджан подключился к системе "Зеленая карта" в начале 2016 года.