    В Азербайджане за январь выплачено 175 млн манатов пособий и президентских стипендий

    Финансы
    • 23 февраля, 2026
    • 10:59
    В Азербайджане за январь выплачено 175 млн манатов пособий и президентских стипендий

    Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе этого года выплатил за счет государственного бюджета 175 млн манатов в виде пособий и президентских стипендий.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, выплаты получили 892 тыс. человек.

    Из них 485 тыс. гражданам было перечислено 107 млн манатов в качестве пособий, еще 407 тыс. человек получили 68 млн манатов в виде президентских стипендий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем средств, направленных на пособия, увеличился на 16%, а на президентские стипендии - на 18%.

    В январе текущего года проактивно через электронную систему было назначено еще 16 тыс. выплат. В целом с 2019 года, когда был внедрен механизм электронного назначения социальных выплат, таким способом осуществлено 895 тыс. назначений пособий и стипендий.

    Azərbaycanda ötən ay 175 milyon manat müavinət və Prezident təqaüdü ödənilib
