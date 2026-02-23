İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycanda ötən ay 175 milyon manat müavinət və Prezident təqaüdü ödənilib

    Maliyyə
    • 23 fevral, 2026
    • 10:51
    Azərbaycanda ötən ay 175 milyon manat müavinət və Prezident təqaüdü ödənilib

    Bu ilin yanvar ayında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu dövlət büdcəsi hesabına 892 min şəxsə 175 milyon manat müavinət və Prezident təqaüdü ödəyib.

    "Report" bu barədə nazirliyə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, onlardan 485 min nəfərə müavinət olaraq 107 milyon manat, 407 min nəfərə Prezidentin təqaüdü olaraq 68 milyon manat ödəniş həyata keçirilib. Ötən ilin eyni dövrünə müavinətlər üzrə ödənilən vəsait 16 %, Prezident təqaüdləri üzrə ödənilən vəsait isə 18 % çox olub.

    Yanvar ayında daha 16 min, sosial ödənişlərin elektron təyinatına başlandığı 2019-cu ildən isə 895 min müavinət və təqaüd təyinatı e-sistem üzərindən proaktiv qaydada həyata keçirilib.

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi müavinət Prezident təqaüdü
    В Азербайджане за январь выплачено 175 млн манатов пособий и президентских стипендий

