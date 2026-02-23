Azərbaycanda ötən ay 175 milyon manat müavinət və Prezident təqaüdü ödənilib
Maliyyə
- 23 fevral, 2026
- 10:51
Bu ilin yanvar ayında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu dövlət büdcəsi hesabına 892 min şəxsə 175 milyon manat müavinət və Prezident təqaüdü ödəyib.
"Report" bu barədə nazirliyə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, onlardan 485 min nəfərə müavinət olaraq 107 milyon manat, 407 min nəfərə Prezidentin təqaüdü olaraq 68 milyon manat ödəniş həyata keçirilib. Ötən ilin eyni dövrünə müavinətlər üzrə ödənilən vəsait 16 %, Prezident təqaüdləri üzrə ödənilən vəsait isə 18 % çox olub.
Yanvar ayında daha 16 min, sosial ödənişlərin elektron təyinatına başlandığı 2019-cu ildən isə 895 min müavinət və təqaüd təyinatı e-sistem üzərindən proaktiv qaydada həyata keçirilib.
Son xəbərlər
11:48
SİMURQ Liseyi yeni "Yasamal" və "Gənclik" korpusları ilə şagird qəbulunu açıq elan edir!Biznes
11:42
Valideynlər oğlan övladlarını ilkin hərbi qeydiyyatdan keçirmək üçün "mygov"la müraciət edə bilərlərİKT
11:40
Foto
Ağdərənin dörd kəndinə daha 63 ailə yola salınıbDaxili siyasət
11:37
Foto
"ASAN xidmət indeksi" və "ASAN müraciət" informasiya sistemi üzrə ötənilki nəticələr açıqlanıbDaxili siyasət
11:32
İslandiyada Aİ-yə üzvlük danışıqlarının bərpası üzrə səsvermə keçirilə bilərDigər ölkələr
11:31
Azərbaycanın turizm bələdçiləri xarici qonaqların dilində danışa bilirmi? - ARAŞDIRMATurizm
11:30
"Fulhem"in futbolçusu Premyer Liqada penalti rekordu müəyyənləşdiribFutbol
11:28
Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıbDaxili siyasət
11:26