В Азербайджане в I квартале выдано 353 ипотечных кредита по гослинии

В первом квартале 2026 года за счет средств Ипотечного кредитного гарантийного фонда выдано 353 ипотечных кредита на сумму 29,9 млн манатов.

По сравнению с тем же периодом прошлого года количество кредитов сократилось в 4,2 раза, а сумма - в 3,55 раза. Из них 115 кредитов на 12,2 млн манатов составили обычные (на коммерческих условиях), 238 кредитов на 17,7 млн манатов - льготные. Годом ранее было выдано 743 обычных кредита на 83 млн манатов и 508 льготных на 41,9 млн манатов.

С 2006 года за счет средств Фонда выдано кредитов на 3,8 млрд манатов, что позволило улучшить жилищные условия более 57 тыс. семей.

Для обеспечения доступа населения с недостаточными накоплениями к ипотеке с более низким первоначальным взносом на 1 апреля выданы гарантии по 1 497 кредитам на сумму 140,8 млн манатов (годом ранее - 1 211 кредитов на 107,4 млн манатов).

67% получателей ипотечных кредитов за счет средств Фонда составили молодые люди и молодые семьи, около 22% кредитов пришлось на регионы.

Фонд создан в конце 2017 года в результате объединения "Азербайджанского ипотечного фонда" и "Кредитного гарантийного фонда" и действует как государственный агент, предоставляющий ликвидность для выдачи долгосрочных субсидируемых ипотечных кредитов.