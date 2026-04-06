Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В Азербайджане в I квартале выдано 353 ипотечных кредита по гослинии

    Финансы
    • 06 апреля, 2026
    • 16:47
    В Азербайджане в I квартале выдано 353 ипотечных кредита по гослинии

    В первом квартале 2026 года за счет средств Ипотечного кредитного гарантийного фонда выдано 353 ипотечных кредита на сумму 29,9 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на фонд.

    По сравнению с тем же периодом прошлого года количество кредитов сократилось в 4,2 раза, а сумма - в 3,55 раза. Из них 115 кредитов на 12,2 млн манатов составили обычные (на коммерческих условиях), 238 кредитов на 17,7 млн манатов - льготные. Годом ранее было выдано 743 обычных кредита на 83 млн манатов и 508 льготных на 41,9 млн манатов.

    С 2006 года за счет средств Фонда выдано кредитов на 3,8 млрд манатов, что позволило улучшить жилищные условия более 57 тыс. семей.

    Для обеспечения доступа населения с недостаточными накоплениями к ипотеке с более низким первоначальным взносом на 1 апреля выданы гарантии по 1 497 кредитам на сумму 140,8 млн манатов (годом ранее - 1 211 кредитов на 107,4 млн манатов).

    67% получателей ипотечных кредитов за счет средств Фонда составили молодые люди и молодые семьи, около 22% кредитов пришлось на регионы.

    Фонд создан в конце 2017 года в результате объединения "Азербайджанского ипотечного фонда" и "Кредитного гарантийного фонда" и действует как государственный агент, предоставляющий ликвидность для выдачи долгосрочных субсидируемых ипотечных кредитов.

    Ипотечно-кредитный и гарантийный фонд Азербайджана Ипотечные кредиты
    Azərbaycanda I rübdə dövlət xətti ilə 353 ipoteka krediti verilib

