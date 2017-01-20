В Азербайджане за месяц установлено 5 тыс. POS-терминалов

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Общее количество установленных на территории Азербайджана POS-терминалов за ноябрь 2016 года выросло на 7,4% или 5 023 единиц и по состоянию на 1 декабря составило 73 175 единиц.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, это на 7 126 единиц или 8,87% меньше по сравнению с показателем на начало прошлого года.

На долю столицы приходится 40 543 или 55,4%, регионов – 32 632 или 44,6% POS-терминалов.

На 1 декабря этого года 72 277 POS-терминалов установлено на территории объектов торговли, общественного питания и других учреждений сферы услуг. В месячном сравнении их количество выросло на 7,7% или 5 170 единиц.

Отметим, что на 1 декабря 2016 года на каждые 130 человек населения пришлось по одному POS-терминалу. В предыдущем месяце этот показатель составил 140, в начале года - 120 человек/POS-терминал.