В Азербайджане за I полугодие по ОСАГО застраховано 476 тысяч единиц транспорта

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В июне текущего года в информационной системе Бюро обязательного страхования (БОС) было зафиксировано 78 396 договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на БОС, из них 13 769 составили договора по транспортным средствам, зарегистрированным в зарубежных странах и ввезенным в Азербайджан в транзитных целях.

За указанный период сумма страховых взносов по договорам обязательного страхования составила 6,3 млн. манатов. Наблюдается рост количества договоров обязательного страхования на 13%, а суммы страховых взносов - на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За январь-июнь текущего года заключено около 476 тысяч договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, сумма страховых взносов по данным договорам составила 36,4 млн. манатов. Количество договоров выросло на 14%, а суммы страховых взносов - на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.