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В Азербайджане за два месяца по линии государства выдано ипотечных кредитов на 42 млн манатов

В Азербайджане за два месяца по линии государства выдано ипотечных кредитов на 42 млн манатов В январе-феврале Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал кредиты на сумму 42,4 млн манатов.
Финансы
30 марта 2023 г. 17:02
В Азербайджане за два месяца по линии государства выдано ипотечных кредитов на 42 млн манатов

В январе-феврале Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал кредиты на сумму 42,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 24,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период сумма кредитов, рефинансированных Фондом, увеличилась на 75,3% и составила 70,1 млн манатов.

В течение года объем средств, привлеченных Фондом путем выпуска облигаций, сократился на 100%, а объем средств, выделенных Фонду из государственного бюджета, уменьшился на 8% до 21,9 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 2 ayda dövlət xəttilə 42 milyon manat ipoteka krediti verilib

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