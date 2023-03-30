В Азербайджане за два месяца по линии государства выдано ипотечных кредитов на 42 млн манатов

В январе-феврале Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал кредиты на сумму 42,4 млн манатов.

В январе-феврале Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал кредиты на сумму 42,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 24,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период сумма кредитов, рефинансированных Фондом, увеличилась на 75,3% и составила 70,1 млн манатов.

В течение года объем средств, привлеченных Фондом путем выпуска облигаций, сократился на 100%, а объем средств, выделенных Фонду из государственного бюджета, уменьшился на 8% до 21,9 млн манатов.