В Азербайджане за 9 месяцев выдано ипотечных кредитов на 354 млн манатов
Финансы
- 28 октября, 2025
- 10:31
В Азербайджане по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда в январе-сентябре 2025 года выдано ипотечных кредитов на сумму 354,4 млн манатов.
Как сообщает Report, это следует из данных Центрального банка Азербайджана.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных кредитов снизился на 3,2 %.
Сумма кредитов, рефинансированных фондом, уменьшилась на 0,5 % и составила 306,5 млн манатов.
При этом объем средств, привлеченных фондом за счет выпуска облигаций, вырос на 22,2 % - до 550 млн манатов, финансирование из государственного бюджета сократилось на 27,1 % - до 47,9 млн манатов.
