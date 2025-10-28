В Азербайджане за 9 месяцев выдано ипотечных кредитов на 354 млн манатов

В Азербайджане по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда в январе-сентябре 2025 года выдано ипотечных кредитов на сумму 354,4 млн манатов.

Как сообщает Report, это следует из данных Центрального банка Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных кредитов снизился на 3,2 %.

Сумма кредитов, рефинансированных фондом, уменьшилась на 0,5 % и составила 306,5 млн манатов.

При этом объем средств, привлеченных фондом за счет выпуска облигаций, вырос на 22,2 % - до 550 млн манатов, финансирование из государственного бюджета сократилось на 27,1 % - до 47,9 млн манатов.