В Азербайджане за 9 месяцев выдано ипотечных кредитов на 354 млн манатов

    Финансы
    • 28 октября, 2025
    • 10:31
    В Азербайджане по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда в январе-сентябре 2025 года выдано ипотечных кредитов на сумму 354,4 млн манатов.

    Как сообщает Report, это следует из данных Центрального банка Азербайджана.

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных кредитов снизился на 3,2 %.

    Сумма кредитов, рефинансированных фондом, уменьшилась на 0,5 % и составила 306,5 млн манатов.

    При этом объем средств, привлеченных фондом за счет выпуска облигаций, вырос на 22,2 % - до 550 млн манатов, финансирование из государственного бюджета сократилось на 27,1 % - до 47,9 млн манатов.

    ИКГФ ипотечные кредиты
    Azərbaycanda 9 ayda dövlət xəttilə 354 milyon manat ipoteka krediti verilib

