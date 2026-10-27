В Азербайджане за 9 мес. средняя ставка по автокредитам составила 14%

В Азербайджане на 30 сентября 2026 года средняя ставка по автокредитам составила 14%, что на один процентный пункт (п.п.) выше показателя на конец 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Центрального банка.

По данным регулятора, ставка по потребительским кредитам, выдаваемым на ремонт жилья, на конец сентября составила 17% (18% на конец 2025 года).

В январе-сентябре средняя ставка по потребительским кредитам на покупку бытового оборудования снизилась на 1 п.п. – до 25%.

Средняя ставка по потребкредитам посредством кредитных карт за 9 месяцев выросла на 1 п.п. и составила 27%.

По прочим потребительским кредитам средняя ставка на конец сентября по сравнению с показателем на декабрь 2025 года снизилась на 2 п.п. - до 20%.