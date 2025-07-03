В Азербайджане за 6 месяцев выдано 67 млн ​​манатов льготных ипотечных кредитов

В Азербайджане за 6 месяцев выдано 67 млн ​​манатов льготных ипотечных кредитов

В первом полугодии текущего года по линии Ипотечного и rредитно-гарантийного фонда выдано кредитов на сумму 232,5 млн манатов, из которых 67 млн ​​манатов - льготные ипотечные кредиты.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, в этот период за счет обычных ипотечных кредитов улучшились жилищные условия 1 483 граждан или семей, а за счет льготных - 789.

Средний размер кредитов, выданных в течение 6 месяцев, составил 102 340 манатов.

По сей день за счет средств Фонда выдано в общей сложности 3,55 млрд манатов кредитов, что позволило улучшить жилищные условия 54,8 тыс. семей. 67% воспользовавшихся ипотечными кредитами составляют представители молодежи и молодые семьи.

На 1 июля текущего года Фонд предоставил гарантии по 1 294 ипотечным кредитам на общую сумму 116,8 млн манатов, чтобы обеспечить гражданам с недостаточными личными сбережениями возможность получить ипотечные кредиты с более низким первоначальным взносом.