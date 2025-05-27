В Азербайджане за 4 месяца выданы ипотечные кредиты на 182 млн манатов

В Азербайджане в январе-апреле 2025 года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда выдано кредитов на сумму 182,1 млн манатов.

В Азербайджане в январе-апреле 2025 года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда выдано кредитов на сумму 182,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 2,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период объем рефинансированных фондом кредитов сократился на 4,2% - до 90,8 млн манатов.

За год фонд привлек 300 млн манатов от размещения облигаций (рост на 50%), а объем средств, выделенных фонду из госбюджета, сократился на 2,7% - до 42,6 млн манатов.