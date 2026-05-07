В Азербайджане за 4 месяца гражданам возвращено НДС почти 70,5 млн манатов

Потребителям в Азербайджане за январь–апрель 2026 года возвращено 70 млн 452,1 тыс. манатов от налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за приобретенные товары и услуги.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Возврат части НДС выплачивался через уполномоченные банки за товары, приобретенные в сфере розничной торговли и общественного питания (за исключением нефтепродуктов, автомобилей, алкогольной продукции и табачных изделий), а также за медицинские услуги, предоставленные физическими лицами и учреждениями частной медицины.

Отдельно отмечается, что за этот период иностранным гражданам возвращено 2 млн 758,4 тыс. манатов НДС по системе "tax free" за товары, приобретенные для личного пользования в Азербайджане.