    В Азербайджане за 4 месяца гражданам возвращено НДС почти 70,5 млн манатов

    Финансы
    • 07 мая, 2026
    • 15:31
    В Азербайджане за 4 месяца гражданам возвращено НДС почти 70,5 млн манатов

    Потребителям в Азербайджане за январь–апрель 2026 года возвращено 70 млн 452,1 тыс. манатов от налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за приобретенные товары и услуги.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    Возврат части НДС выплачивался через уполномоченные банки за товары, приобретенные в сфере розничной торговли и общественного питания (за исключением нефтепродуктов, автомобилей, алкогольной продукции и табачных изделий), а также за медицинские услуги, предоставленные физическими лицами и учреждениями частной медицины.

    Отдельно отмечается, что за этот период иностранным гражданам возвращено 2 млн 758,4 тыс. манатов НДС по системе "tax free" за товары, приобретенные для личного пользования в Азербайджане.

    Государственная налоговая служба Азербайджана Потребители товаров и услуг Возврат НДС
    Azərbaycanda 4 ayda vətəndaşlara geri qaytarılmış ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

