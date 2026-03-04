Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    В Азербайджане за 2 месяца из госбюджета возвращено более 25 млн манатов

    Финансы
    • 04 марта, 2026
    • 09:49
    В Азербайджане за 2 месяца из госбюджета возвращено более 25 млн манатов

    Физическим и юридическим лицам в Азербайджане за январь-февраль 2026 года из государственного бюджета возвращено в общей сложности 25 млн 46,6 тыс. манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

    Возврат средств связан с возмещением НДС, уплаченного иностранцами при покупке на территории страны товаров, не предназначенных для производственных и коммерческих целей, а также НДС, уплаченного физическими лицами в сфере розничной торговли, общественного питания, культуры (театры, кино, музеи, концерты), медицинских услуг и гостиничного обслуживания на освобожденных территориях.

    Кроме того, гражданам возвращен НДС, уплаченный при безналичном приобретении жилых и нежилых помещений у лиц, занимающихся строительством зданий, а также излишне уплаченные налоги, государственные пошлины, проценты и финансовые санкции.

    физлица юрлица НДС госбюджет возврат НДС Минфин
    Azərbaycanda 2 ayda büdcədən 25 milyon manatdan çox vəsait geri qaytarılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    10:28
    Фото

    Туристический потенциал Азербайджана представлен в Берлине

    Туризм
    10:12

    Перевозивший СПГ танкер под флагом РФ загорелся в Средиземном море

    Другие страны
    09:59

    Посольство Японии в Азербайджане восстановило оказание консульских услуг

    Внешняя политика
    09:57

    World Gold Council прогнозирует рост спроса на золото у мировых центробанков

    Финансы
    09:50

    Цены на нефть марки Brent достигли почти $83 за баррель

    Энергетика
    09:49

    В Азербайджане за 2 месяца из госбюджета возвращено более 25 млн манатов

    Финансы
    09:49

    Цена азербайджанской нефти превысила $86

    Энергетика
    09:45

    Новый посол Колумбии прибыла в Азербайджан

    Внешняя политика
    09:42

    Венесуэльская PDVSA заключила контракты с нефтетрейдерами из США

    Энергетика
    Лента новостей