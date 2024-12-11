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В Азербайджане за 11 месяцев среднегодовая инфляция составила 2%

В Азербайджане за 11 месяцев среднегодовая инфляция составила 2% 12:07
Финансы
11 декабря 2024 г. 12:52
В Азербайджане за 11 месяцев среднегодовая инфляция составила 2%

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-ноябре 2024 года составила 2%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - 1%, непродовольственным товарам - 1,5%, платным услугам населению - 3,8%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В ноябре текущего года инфляция по сравнению с ноябрем прошлого года составила 4,4%, в том числе по продовольственным товарам - 4,4%, непродовольственным - 2,2%, платным услугам - 6%.

В ноября инфляция по сравнению с октябрем составила 0,7%, в частности по продовольственным товарам - 1,4%.

В ноябре больше всего подорожали рис, овсянка, говядина, рыбные консервы, гатыг, сыр, творог, яйца, маргарин, сливочное, подсолнечное и кукурузное масла, бананы, виноград, грецкие орехи, фундук, каштаны, белокочанная капуста, зелень, помидоры, огурцы, сладкий перец, баклажаны, чеснок, лук, картофель, черный и зеленый чай.

В частности, яйца в ноябре подорожали на 11,7%, овощи - на 6,7%.

Снижение цен в ноябре наблюдалось на свежую рыбу, лимон, апельсины, мандарины, яблоко, айву, гранаты, финики, киви, свеклу, морковь.

В ценах на остальные продовольственные товары существенных изменений не произошло.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 11 ayda orta illik inflyasiya 2 % olub

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