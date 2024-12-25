В Азербайджане за 11 месяцев по гослинии выданы ипотечные кредиты на 396 млн манатов

В январе-ноябре текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) были выданы кредиты на сумму 396,1 млн манатов, что на 9,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-ноябре текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) были выданы кредиты на сумму 396,1 млн манатов, что на 9,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

За отчетный период сумма рефинансированных Фондом кредитов снизилась на 7,4% - до 418,9 млн манатов.

За год объем средств, привлеченных ИКГФ путем выпуска облигаций, увеличился на 35,1% и достиг 500 млн манатов, а объем средств, выделенных фонду из государственного бюджета, увеличился на 0,1% и достиг 87,7 млн манатов.