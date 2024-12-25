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В Азербайджане за 11 месяцев по гослинии выданы ипотечные кредиты на 396 млн манатов

В Азербайджане за 11 месяцев по гослинии выданы ипотечные кредиты на 396 млн манатов В январе-ноябре текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) были выданы кредиты на сумму 396,1 млн манатов, что на 9,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Финансы
25 декабря 2024 г. 12:16
В Азербайджане за 11 месяцев по гослинии выданы ипотечные кредиты на 396 млн манатов

В январе-ноябре текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) были выданы кредиты на сумму 396,1 млн манатов, что на 9,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

За отчетный период сумма рефинансированных Фондом кредитов снизилась на 7,4% - до 418,9 млн манатов.

За год объем средств, привлеченных ИКГФ путем выпуска облигаций, увеличился на 35,1% и достиг 500 млн манатов, а объем средств, выделенных фонду из государственного бюджета, увеличился на 0,1% и достиг 87,7 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Mortgage, Credit Guarantee Fund granted almost 233M in loans in 11 months
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 11 ayda dövlət xətti ilə 396 milyon manat ipoteka krediti verilib

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