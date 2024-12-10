В Азербайджане за 11 месяцев гражданам возвращен НДС на сумму свыше 160 млн манатов

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За январь-ноябрь текущего года в Азербайджане физическим лицам возвращен налог на добавленную стоимость на сумму 160 млн 277,7 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Это НДС, уплаченный за товары, приобретенные в объектах розничной торговли или общественного питания (за исключением нефтепродуктов и газа, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), а также за медицинские услуги.

Кроме того, в результате расширения охвата проекта "ƏDV geri al" продолжается процесс возврата части НДС за жилые и нежилые помещения, приобретенные безналично не занимающимися коммерческой деятельностью физическими лицами у лиц, строящих здания на территории страны.

За 11 месяцев сумма возврата НДС за жилые и нежилые помещения, приобретенные безналичным способом, составила 21 млн 301,7 тыс. манатов.