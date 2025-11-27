В Азербайджане за 10 месяцев выдано ипотечных кредитов на 371 млн манатов

В Азербайджане за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда в январе-октябре текущего года выдано ипотечных кредитов на сумму 371,3 млн манатов, что на 3,1% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Объем кредитов, рефинансированных фондом за отчетный период, сократился на 7,3% - до 351 млн манатов.

Объем средств, привлеченных фондом путем выпуска облигаций, увеличился на 22,2% - до 550 млн манатов, а финансирование из госбюджета сократилось на 2,7% - до 63,9 млн манатов.