В Азербайджане за 10 месяцев выдано ипотечных кредитов на 371 млн манатов
Финансы
- 27 ноября, 2025
- 11:29
В Азербайджане за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда в январе-октябре текущего года выдано ипотечных кредитов на сумму 371,3 млн манатов, что на 3,1% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
Объем кредитов, рефинансированных фондом за отчетный период, сократился на 7,3% - до 351 млн манатов.
Объем средств, привлеченных фондом путем выпуска облигаций, увеличился на 22,2% - до 550 млн манатов, а финансирование из госбюджета сократилось на 2,7% - до 63,9 млн манатов.
