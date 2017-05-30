В Азербайджане взяты под контроль еще 5 проблемных банков

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Двойная девальвация маната в 2015 году привела к росту объема неработающих кредитов в банковском секторе, изъятию вкладов из банков в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы на проходящей в Баку конференции “Экономические реформы: Полученные результаты и рекомендации”.

По его словам, в связи с этим были приняты меры по оздоровлению банковского сектора, исключению из системы банков, имеющих проблемы с капиталом, страхованию 100% банковских вкладов.

“Пять банков, имеющих проблемы с капиталом, находятся под особым контролем, они должны решить эту проблему до середины года. Параллельно продолжается оздоровление Международного банка Азербайджана, реструктуризации его внешних обязательств. Качество кредитного портфеля банков стабилизировалось”, - добавил глава ПНФР.

Асланлы отметил, что в настоящее время существуют проблемы, связанные с бизнес-кредитованием, предпринимателям предъявляются высокие требования по кредитам. Кроме того, годовая процентная ставка по кредитам в манатах равна 22-26%, инвалюте - 13-15%, это высокие показатели по сравнению с рентабельностью реального сектора.

“Высокая стоимость кредитов связана с их высокой себестоимостью. Банки принимают вклады под 15% годовых. Сюда закладываются операционные затраты, вероятность невозврата кредита, курсовые и другие риски, что оправдывает высокие процентные ставки”, - добавил он.