В Азербайджане выявлены преступные деяния ряда банковских администраторов

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF), будучи ликвидатором банков с аннулированными лицензиями, объявленных банкротами по решению суда, выявил преступные деяния ряда руководящих лиц этих банков.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ADIF.

По информации, до ликвидации банков некоторые занимающие руководящие должности лица занимались служебным подлогом, мошенничеством, присвоением, а также злоупотребляли служебными полномочиями.

Так, данные лица, не направляли или направляли на погашение кредитных долгов клиентов лишь незначительную часть средств, полученных от продажи их заложенного имущества, оформляли многочисленные поддельные кредитные договора, выступали в качестве гарантов многих сделок для получения денежных средств, тем самым нанеся значительный ущерб банкам.

В связи с этим соответствующие материалы направлены в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана.