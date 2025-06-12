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В Азербайджане выявлен факт предоставления платежных услуг без лицензии

В Азербайджане выявлен факт предоставления платежных услуг без лицензии 11:21 Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выявил факт предоставления платежных услуг без получения лицензии в установленном законом порядке.
Финансы
12 июня 2025 г. 11:36
В Азербайджане выявлен факт предоставления платежных услуг без лицензии

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выявил факт осуществления платежных услуг без соответствующей лицензии, получаемой в установленном законодательством порядке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в рамках надзорных мероприятий, проводимых в соответствии с законом "О платежных услугах и платежных системах", выявлено, что ОАО "Katech" предоставляло платежные услуги без лицензии. В этой связи в отношении компании приняты меры, предусмотренные статьей 51.3 закона "О Центральном банке" и статьей 62.10 закона "О платежных услугах и платежных системах", в том числе организации направлено уведомление о немедленном прекращении предоставления платежных услуг.

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