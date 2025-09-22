В Азербайджане выставлены на аукцион активы восьми ликвидируемых банков
Финансы
- 22 сентября, 2025
- 13:36
8 и 15 октября в Бакинском аукционном центре пройдут торги по продаже имущества банков, находящихся в процессе ликвидации.
Как сообщает Report со ссылкой на Фонд страхования вкладов, 8 октября будут реализованы активы "Texnika Bank", "Kredo Bank", "Gəncə Bank", "Dəmir Bank", "Qafqaz İnkişaf Bankı", "NBC Bank" и "Bank Standard", а 15 октября - "Texnikabank" и "Atabank".
Аукционы организует Фонд страхования вкладов в рамках процедуры ликвидации банков.
